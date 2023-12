FS KKR Capital Aktie: Das macht sprachlos!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Fs Kkr Capital als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Fs Kkr Capital ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,84, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,83, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Aktie von Fs Kkr Capital wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fs Kkr Capital war in diesem Zeitraum negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fs Kkr Capital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 19,4 USD, während der letzte Schlusskurs bei 20,05 USD liegt, was einer Abweichung von +3,35 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (19,68 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,88 Prozent Abweichung). Somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei der Aktie von Fs Kkr Capital wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Fs Kkr Capital, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

