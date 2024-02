FS KKR Capital Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie des Unternehmens Fs Kkr Capital. Anleger diskutierten vor allem positive Themen, was dazu führte, dass die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysten aus Research-Abteilungen haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige "Neutral"-Einstufung und ein Kursziel von 20,25 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 19,91 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von 1,71 Prozent prognostiziert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In technischer Hinsicht ist die Aktie der Fs Kkr Capital kurzfristig "Neutral", da sie 1,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +0,81 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie zeigt einen Wert von 76, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 68,57 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie der Fs Kkr Capital basierend auf dem RSI.