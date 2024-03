FS KKR Capital Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI-Wert für Fs Kkr Capital liegt bei 71,95, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 61,22, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basiert auf 2 Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Davon wurden 1 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zu Fs Kkr Capital. Die Anlegerstimmung wird daher von unserer Redaktion als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Fs Kkr Capital bei 18,62 USD, was -6,05 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristig "Schlecht"-Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -5,86 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für Fs Kkr Capital, basierend auf dem RSI, Analystenbewertungen und Anlegerstimmung sowie technischer Analyse.