FS KKR Capital Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Fs Kkr Capital-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt 19,8 USD, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 20,07 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 20,28 USD zeigt eine ähnliche Tendenz, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Fs Kkr Capital ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 46,74 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 56,38 ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Analystenbewertungen ein neutrales Rating für die Fs Kkr Capital-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20,25 USD, was ein geringes Aufwärtspotenzial von 0,9 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 20,07 USD ergibt sich daher eine neutrale Empfehlung.

Zusammenfassend erhält die Fs Kkr Capital-Aktie insgesamt ein neutrales Rating basierend auf den trendfolgenden Indikatoren, der Anleger-Stimmung, dem RSI und den Analysteneinschätzungen.