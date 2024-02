FS KKR Capital Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Diskussion über die Aktie von Fs Kkr Capital in sozialen Netzwerken zeigt eine geringe Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Analysten als 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" eingestuft, was zu einer langfristigen Bewertung von "Neutral" führt. Obwohl es keine neuen Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel für die Aktie bei 20,25 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 0,25 Prozent und einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

