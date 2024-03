FS Bancorp Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "FS Bancorp, Inc.":

Die technische Analyse der Fs-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 31,98 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 33,47 USD, was einer Abweichung von +4,66 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 34,06 USD wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nur eine Abweichung von -1,73 Prozent aufweist. Auf kurzfristiger Basis erhält die Fs-Aktie daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Fs-Aktie bei -0,68 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,53 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Fs mit 4,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Fs beträgt 2,82 Prozent, was 1,05 Prozent über dem Durchschnitt (1,78) liegt, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien, wobei Fs langfristig betrachtet eine neutrale Bewertung erhält.