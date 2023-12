FS Bancorp Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für Fs liegt bei 2,14, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 21,54 ebenfalls eine "gut"-Einschätzung an. Insgesamt wird die Bewertung als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Fs weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche ergibt sich eine Differenz von -135,08 Prozent, was zu einer "schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Das Sentiment und der Buzz zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen bei Fs. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen waren jedoch höher, was zu einer "gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fs bei 6,52, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" weist einen Wert von 15,95 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "gut"-Bewertung aufweist.