FS Bancorp Aktie: Ist das noch normal?

Die Fs-Aktie wird anhand verschiedener trendfolgender Indikatoren bewertet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 31,45 USD, während der letzte Schlusskurs bei 32,41 USD liegt, was einer Abweichung von +3,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 35,5 USD, wobei der letzte Schlusskurs unter diesem Wert liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fs-Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Fs-Aktie gab es keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen. Die Stimmung in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Branchenvergleich konnte die Fs-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,87 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um -1,1 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +8,97 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor lag die Performance jedoch um 151414,09 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Fs-Aktie einen Wert von 66,41 für den RSI7 und 62,84 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung auf dieser Basis führt.

Zusammenfassend erhält die Fs-Aktie also in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen, insgesamt jedoch ein "Neutral"-Rating.