FSE Services Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Fse Lifestyle Services betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Fse Lifestyle Services weder überkauft noch überverkauft (Wert: 66,29), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fse Lifestyle Services von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Fse Lifestyle Services in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fse Lifestyle Services 4, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" als unterbewertet betrachtet wird. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.