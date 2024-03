FSE Services Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Fse Lifestyle Services schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Mit einer Dividendenrendite von 8,09 % liegt das Unternehmen 1,69 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 6,4 % und erhält daher eine "Gut"-Einstufung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Fse Lifestyle Services im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich "Industrie" eine Rendite von 8,97 % erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu verzeichnet die "Bauwesen"-Branche eine mittlere Rendite von -8,22 % in den vergangenen 12 Monaten, während die Fse Lifestyle Services mit 17,19 % deutlich darüber liegt. Diese starke Performance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fse Lifestyle Services derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 5,83 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 5,7 HKD um -2,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 5,63 HKD ergibt eine Abweichung von +1,24 Prozent, was ebenfalls als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fse Lifestyle Services-Aktie zeigt einen Wert von 61 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Selbst der RSI auf 25-Tage-Basis (42,05) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für die Fse Lifestyle Services nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung.