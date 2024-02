FSE Services Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Fse Lifestyle Services hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -10,13 Prozent gefallen sind, eine Outperformance von +19,1 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,63 Prozent hatte, lag Fse Lifestyle Services sogar 17,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird analysiert, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 5,26 Punkten, was bedeutet, dass die Fse Lifestyle Services-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 53,7, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für diesen Punkt führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Fse Lifestyle Services mit 8,09 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,53 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fse Lifestyle Services-Aktie derzeit +1,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -2,39 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.