FSD Pharma Registered (B) Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Fsd Pharma Aktie wird derzeit aufgrund der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 1,12 CAD liegt 25,83 Prozent unter dem GD200 von 1,51 CAD, was ein negatives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,22 CAD, was einen Abstand von -8,2 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Somit wird auch hier ein "Schlecht"-Signal angezeigt, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

In Bezug auf die Dividende weist Fsd Pharma mit 0 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (1,88 %) auf, was ebenfalls als negativ einzustufen ist.

Die Anleger-Stimmung bei Fsd Pharma ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionen in sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. Negative Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 46,15 und der RSI25 bei 60, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.