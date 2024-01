FSD Pharma Registered (B) Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Fsd Pharma schüttet aktuell im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,79 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 1,79 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktienkurse von Fsd Pharma in den letzten 7 Tagen überkauft waren, mit einem RSI von 91,67. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 73, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hindeutet. Aufgrund dieser Werte wird die Situation als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren überwiegend negative Einschätzungen und Stimmungen rund um die Fsd Pharma. Sowohl die Kommentare als auch die Meinungen in den letzten zwei Wochen waren größtenteils negativ, was zu der Schlussfolgerung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Fsd Pharma in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.