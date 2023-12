FSD Pharma Registered (B) Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die kanadische Firma Fsd Pharma wird derzeit von Analysten kritisch betrachtet. Besonders im Hinblick auf die Dividendenrendite schneidet das Unternehmen schlechter ab als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Fsd Pharma deutlich unter dem Branchenwert von 1,9 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung durch die Redaktion führt.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält Fsd Pharma gemischte Bewertungen. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und werden daher als "Neutral" eingestuft. Ebenso gab es in letzter Zeit kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Hingegen zeigt die Anleger-Stimmung überwiegend positive Meinungen, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die positiven Themen rund um Fsd Pharma haben zu einer insgesamt "Guten" Bewertung der Anleger-Stimmung geführt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt ebenfalls negative Entwicklungen. Mit einem Kurs von 1,3 CAD ist Fsd Pharma derzeit -13,91 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch über die letzten 200 Tage zeigt sich eine negative Entwicklung, da die Distanz zum GD200 sich auf -23,53 Prozent beläuft, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.