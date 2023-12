FSD Pharma Registered (B) Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Fsd Pharma festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Anzahl der Beiträge blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Fsd Pharma daher für dieses Kriterium eine neutrale Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit fünf Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und sieben Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fsd Pharma, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Fsd Pharma-Aktie der letzten 200 Handelstage um 16,96 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 7,19 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren schlechten Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher ein schlechtes Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fsd Pharma liegt bei 39,13, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".