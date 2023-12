FSA Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Die Fsa-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,99 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,965 AUD liegt, was einer Abweichung von -2,53 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,97 AUD) weicht mit -0,52 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab. Insgesamt erhält die Fsa-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Eine weitere Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) von 54,55 für einen Zeitraum von 7 Tagen sowie ein RSI25-Wert von 50 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Fsa diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Fsa-Aktie derzeit neutral bewertet wird, sowohl aus charttechnischer als auch aus Anlegerperspektive.