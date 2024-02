FSA Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell liegt der RSI für die Aktie der Fsa bei 50, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung dieses Signals als "Neutral" betrachtet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fsa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,98 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,975 AUD weicht somit um -0,51 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,96 AUD) zeigt mit einer Abweichung von +1,56 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Fsa-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch analysiert, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Fsa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Die Bewertung durch Anleger in sozialen Medien zeigt, dass Fsa in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.