FRP Aktie: Ein sicheres Investment?

In den letzten zwei Wochen wurde Frp von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in dieser Zeit mit Frp befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb Frp eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Frp-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 57,11 USD, während der letzte Schlusskurs bei 59,12 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Frp-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 90, was auf ein "überkauft"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Frp somit ein "Schlecht"-Rating.