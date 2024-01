FRP Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der aktuelle Frp-RSI liegt bei 73,06, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 48,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Frp.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Frp eingestellt waren. Es gab sechs positive und ein negatives Trendtage, sowie fünf Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Frp daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von Frp bei 59,49 USD und ist somit +0,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +4,06 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Frp in sozialen Medien zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu Frp zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit verzeichnet. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.