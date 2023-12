FRNT Financial Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Frnt wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 36,84 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso ist der RSI25 bei 53,33 Punkten und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen bezüglich Frnt war neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Auch bei der Kommunikationsfrequenz konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, wodurch Frnt in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,37 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,31 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Frnt führt.

Zusammenfassend wird Frnt basierend auf den verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.