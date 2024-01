FRNT Financial Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Bei der Frnt-Aktie liegt der RSI bei 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 33, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Frnt-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,36 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,375 CAD liegt also auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,31 CAD, und da der letzte Schlusskurs darüber liegt, wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu Frnt geäußert wurden, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft, da die Meinungen der Anleger gemischt sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Frnt-Aktie in Bezug auf den RSI und die technische Analyse als "Gut" bewertet wird, während das Sentiment und die Anlegerdiskussionen zu einer neutralen Bewertung führen.