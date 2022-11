FRIEDRICH VORWERK Aktie. Q3 zeigt: einer der „Gewinner der Energiewende“. Mit wieder steigender Profitabilität.

Weitere Suchergebnisse zu "MBB":

Friedrich Vorwerk Aktie wurde im März 2021 zu 45,00 EUR „an die Börse gebracht“. Die MBB SE (ISIN. DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hatte entschieden: Wer im Wasserstoffbereich zukünftig eine Rolle spielen will, der muss investieren und sich positionieren.

Folglich hatte man ein 45% Aktienpaket der Friedrich Vorwerk Group SE (ISIN DE000A255F11) „an den Markt gebracht“ und dazu flossen über „neue Aktien“ rund 90 Mio EUR dem Unternehmen selber zu. Und die heute übe r8% Kursplus weisen schon mal in die richtige Richtung für engagierte Anleger – wobei der Kurs von 23,60 EUR noch weit vom damaligen Emissionspreis entfernt ist. Auch wenn die Kursentwicklung der Friedrich Vorwerk AG bisher eher enttäuschend verlief, so kann man zumindest „was das Operative“ betrifft, mit der aktuellen Entwicklung – wieder – zufrieden sein. Operativ scheint einiges möglich, gerade weil das Q3 gegenüber den Vorquartalen „nochmal eine Umsatzschippe obendrauf legen konnte“ und die zwischenzeitlich abgesunkene Marge wieder deutlich erhöht werden konnte. Dazu der wahrscheinlicher werdende Amprion Auftrag über mindestens 260 Mio EUR. So könnte der Kursfrühling der Aktie sich zu einem Kurssommer auswachsen…

Friedrich Vorwerk Aktie im Blick: Im Neunmonatszeitraum Umsatz plus 23,8% – Marge 12%, aber im Q3 schaffte man schon wieder 14,3% – Tendenz stimmt.

Wichtiger Treiber des deutlichen Umsatzwachstums auf 258.7 Mio EUR ist insbesondere das dritte Quartal, in dem Friedrich Vorwerk mit einem Umsatz von 115,9 Mio EUR den Vorjahreswert von 76,3 Mio EUR um 52 % übertreffen und damit den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte erreichen konnte. Das bereinigte EBIT in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres liegt bei 31,1 Mio EUR, was einer EBIT-Marge von 12 % und einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,5 Mio EUR entspricht. Mit einer EBIT-Marge von 14,3 % im dritten Quartal konnte die im zweiten Quartal eingesetzte Erholung des Profitabilitätsniveaus erneut fortgesetzt werden. Steigende Umsätze in Kombination mit steigender Profitabilität, spricht angesichts allgemein steigender Kosten für eine hohe Preissetzungsmacht der Friedrich Vorwerk.

FRIEDRICH VORWERK ist

… ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen. Mit fast 60 Jahren Erfahrung im Bereich komplexer Energieinfrastruktur, decken die rund 1.633 Mitarbeiter des Unternehmens ein breites Spektrum an systemkritischen Leistungen für die Energiewende ab. Der Umsatz von FRIEDRICH VORWERK ging im Jahr 2021 auf 279 Mio EUR zurück.

Aufgrund starker, insbesondere im zweiten Quartal, Belastungen durch die gestiegenen Material-, Energie- und Personalkosten der Marge, wurde man etwas vorsichtiger. Da nicht auszuschliessen sei, dass sich die genannten Einflussfaktoren teilweise auch auf das zweite Halbjahr auswirken, rechnete das Management für das Geschäftsjahr 2022 weiterhin mit einem Umsatz von über 320 Mio EUR, erweiterte jedoch die Spanne der prognostizierten bereinigten EBIT-Marge auf 13-15 %, gegenüber der vorherigen Erwartung von 15 %.

Und nach zwei LNG-Terminal -Anschluss-Aufträgen „ausser der Reihe“ kann Friedrich Vorwerk auf ein noch praller gefülltes Auftragsbuch verweisen. Auch wenn die beiden LNG-Aufträge nicht zu einer Erhöhung der Umsatzprognose für 2022 geführt hatten. So sollten sie dennoch in 2022 und dann wohl noch mehr in 2023 positive Auswirkungen auf die Umsätze und das EBITDA haben.

Friedrich Vorwerk Aktie sollte auf dem derzeit sehr niedrigen Kursniveau mit dem Zukunftsthema Wasserstoff. Und den bestimmt hochprofitablen LNG-Aufträgen. Dazu den noch zu erwartenden Aufträgen zum Ausbau der Stromtrassen, durchaus einiges an Potenzial bieten.Insbesondere da man – anders als die meisten Wasserstoffwerte – bereits jetzt profitabel arbeitet. Wenn dann die Aufträge noch mehr werden sollten…

MBB, den Namen kennt man doch?

1995 gründeten Gert-Maria Freimuth und Dr. Christof Nesemeier in Berlin die Nesemeier & Freimuth GmbH. Die Idee hierzu wurde bereits 1986 während ihres Studiums in Münster geboren. 1997 übernahmen beide mit ihrer Gesellschaft die MBB Gelma Industrieelektronik GmbH . Die frühere Tochter des Konzerns Messerschmitt-Bölkow-Blohm wurde von der Daimler-Benz Aerospace AG erworben. Fortan führte man das Kürzel MBB im Unternehmensnamen. 2006 folgte der Börsengang und im Jahr 2008 der Wechsel in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

Seit ihrer Gründung wächst die MBB kräftig bei Umsatz und Gewinn. Seit Börsengang im Jahr 2006 um 20 % pro Jahr. So dass man nach 37 Mio EUR Umsatz im Jahr 2005 im Jahr 2021 einen Umsatz von über 680 Mio EUR erzielte. Organisch und durch Kauf von Unternehmen plant man auch zukünftig „außerordentlich zu wachsen“.



