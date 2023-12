FREYR Battery tut es schon wieder?

Die Freyr Battery-Aktie wird langfristig hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. In den vergangenen Monaten wurde nur wenig Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Stimmungsänderung festgestellt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Von Analysten wird die Freyr Battery-Aktie jedoch als "Gut" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-Bewertung und keinen "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 584,21 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Freyr Battery-Aktie steht bei 47,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 6,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs nur bei 1,9 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -68,39 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 2,44 USD, was zu einem Abstand von -22,13 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Freyr Battery-Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.