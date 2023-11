FREYR Battery marschiert und marschiert!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

die Überschrift ist durchaus ernst gemeint. Für die eigenen Verhältnisse hat FREYR Battery jetzt eine ungewöhnlich gute Phase erreicht. Die Aktie konnte am Montag in den ersten Stunden immerhin wieder 3,5 % aufsatteln. Binnen einer Woche ging es um 11 % aufwärts. Die Notierungen sind dabei immer noch auf recht niedrigem Niveau unterwegs. Bemerkenswert sind die jüngsten Gewinne dennoch. Die Aktie wird eine Woche vor einem sehr wichtigen Termin gehypt. Das ist kein schlechtes Zeichen.

FREYR Battery: Die Quartalszahlen werden kommen

Ganz konkret geht es um die Quartalszahlen. Die werden am 13. November eingereicht. Das kann das Unternehmen durchaus nach vorne bringen, so die Erwartung des Marktes offenbar. Immerhin ging es in den zurückliegenden Wochen und Monaten zuvor deutlichst nach unten. Ab...