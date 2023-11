FREYR Battery: Das kann so nicht stimmen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat am Mittwoch mit dem Abschlag von mehr als – 3 % für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Notierungen sind damit auf Kurse von weniger als 3 Euro gerutscht. Das ist vergleichsweise alarmierend – dies ist der niedrigste Kurs aller Zeiten.

Ohnehin war die Aktie zuletzt bereits extrem schwach unterwegs. Allein in den vergangenen fünf Tagen ging es um -5,2 % abwärts. Seit Wochen kennen die Kurse nach und nach nur eine Richtung. Es geht abwärts. Die Aktie ist in einem glasklaren Abwärtstrend. Am 13.11. kann sich theoretisch das Blatt drehen.

Quartalszahlen kommen: Wird jetzt alles besser?

Dann kommen die Quartalszahlen. Die große Frage: Wird dann plötzlich alles besser? Das wäre durchaus überraschend. Denn die Börsen tippen darauf, dass der Konzern im laufenden Jahr bei einem Umsatz von 3 Millionen Dollar deutliche...