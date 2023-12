FREYR Battery ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Freyr Battery liegt bei 55, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 45,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht für Freyr Battery abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13 USD, was einer "Gut"-Empfehlung von 595,19 Prozent Steigerung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Auch die Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zu Freyr Battery ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Freyr Battery. Es gab sechs positive und vier negative Tage, sowie vier Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Freyr Battery eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung. Insgesamt also ein "Gut"-Rating.

