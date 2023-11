FREYR Battery: Das ist ein starke Zahl!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat zuletzt die Marke von 3 Euro wieder deutlich überwinden können. Das gilt als gutes Signal. Der Titel konnte am Freitag zudem einen Aufschlag in Höhe von fast 2 % realisieren. Das bringt die Aktie derzeit auf 3,33 Euro – damit verbunden ist keineswegs ein Comeback zurück in den Aufwärtstrend. Vielmehr ist der Titel aber immerhin davor geschützt worden, unter die Marke von 3 Euro als letzter Unterstützung zu rutschen. FREYR Battery ist im Abwärtstrend, kann aber eventuell nun neue Impulse setzen.

FREYR Battery: Darauf kommt es jetzt an!

Die Aktie leidet auch darunter, dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Titel derzeit nicht die besten sind. Das Unternehmen hat den jüngsten Schätzungen nach einen Umsatz von in etwa 3 Millionen Dollar für 2023 geschafft bzw. wird dies in den verbleibenden Wochen...