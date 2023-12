FREYR Battery: Das ist klar!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat am Freitag an den Märkten wieder etwas nachgegeben. Das kommt nicht überraschend. Der Wert hat aktuell massive Schwankungen, -0,67 % am Freitag sind vor diesem Hintergrund an sich noch vergleichsweise harmlos. Die Notierungen bleiben aus der Warte der Analysten, die sich mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten befassen, alarmierend. Wer sich mit den Analysten-Schätzungen generell auseinandersetzt, wird jedoch sehr viel mehr Zuversicht entdecken: Das Papier soll um über [...] Hier weiterlesen