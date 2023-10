FREYR Battery: Das ist extrem wichtig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Rückschläge hinnehmen müssen. Die Notierungen sind auch am Freitag noch einmal gesunken. Es ging um -1,4 % abwärts. In der gesamten Woche verlor die Aktie satte -7,7 %. Insgesamt hat FREYR Battery im laufenden Jahr damit bereits mehr als -64 % verloren. Es gibt aktuell kaum noch Hoffnung darauf, dass die Trendwende nun zügig gelingen kann – oder?

FREYR Battery: Die Zahlen!

Ausnahme: Am 13. November wird FREYR Battery seine Quartalszahlen vorstellen. Diese Zahlen werden aller menschlichen Erwartung nach keine sonderlichen Überraschungen mehr bringen können. Die Schätzungen für das laufende Jahr stehen bereits. Aktuell hat die Aktie demnach einen massiven Abwärtslauf, ohne dass es nennenswerte Impulse aus der wirtschaftlichen Entwicklung heraus geben könnte.

Denn der Wert...