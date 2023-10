FREYR Battery: Das ist besonders gravierend!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat am Freitag einen weiteren Abschlag hinnehmen müssen. Die Kurse fielen um -1,4 %. Damit hat die Aktie binnen Wochenfrist ungefähr -14 % verloren. Das ist insofern gravierend, als der Kurs nun den tiefsten Stand aller Zeiten eingenommen hat. Zudem gibt es keine neuen Nachrichten, die in irgendeiner Form legitimieren könnten, dass die Notierungen so schwach sind. Das ist insofern alarmierend, als offenbar den Spekulationen Tür und Tor geöffnet sind.

FREYR Battery: Schlecht!

Schlecht, sagen Beobachter dazu. Der Titel hat damit nun nur noch die Marke von 3 Euro als Untergrenze zur Verfügung. Wenn auch diese charttechnische Marke von oben nach unten durchkreuzt wird, sollte es – aus rein charttechnischer Sicht – noch einmal schlechter werden. Denn die Notierungen hätten dann noch weniger Halt als ohnehin...