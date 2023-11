FREYR Battery: Das ist Wahnsinn!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

FREYR Battery ist am Freitag von der Sonne in die Traufe gekommen. Am Ende verlor der Titel, auch wenn der Tag gut begonnen hatte. Die Aktie ist weithin umstritten. Zu wenig kam zuletzt bei der Präsentation der Zahlen als Erläuterung, lässt sich vermuten. Alle Werte bleiben in etwa so, wie sie auch für das Jahresende durchaus geplant waren. Allerdings bleibt es dabei: Die Aktie ist derzeit wegen dieser fehlenden Erläuterung extrem schwach bewertet.

Innerhalb von fünf Tagen war es um satte – 21 % nach unten gegangen. Viel schafft der Titel in diesen Tagen offenbar nicht mehr, auch wenn am Mittwoch noch ein Aufschlag im Umfang von gut 3 % gelungen war.

FREYR: Was denken sich die Analysten

Bei den schwachen Aussichten, dem schwachen Chartbild zudem, hat die Aktie aktuell noch immer keinen Zugriff in Richtung eines Comebacks....