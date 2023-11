FREYR Battery: Das ist ein Kracher!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

FREYR Battery ist gestern am Mittwoch eine kleine Punktlandung gelungen. Die Aktie aus dem Energiesektor musste einen Abschlag in Höhe von ziemlich genau 2 % hinnehmen. Damit landete der Titel nun bei einem Kurs in Höhe von 3 Euro. Das ist durchaus eine Enttäuschung – denn jetzt geht es im Vorfeld der nächsten Zahlen für FREYR Battery um alles.

Am 13. November kommen die FREYR-Zahlen

Am 13. November wird das Unternehmen eben jene Zahlen vorlegen. Diese Zahlen werden bei einem geschätzten Jahresumsatz von gut 3 Millionen Dollar nicht eben gut ausfallen. Denn der Verlust ist praktisch schon einkalkuliert. Über ein Jahr hinweg gilt als ausgemacht, dass der Verlust bei gut 120 Millionen Dollar liegt.

Dies spiegelt sich im Aktienkurs. Vor den Quartalszahlen und auch ohne nennenswerte neue Nachrichten ist der Charttrend sehr...