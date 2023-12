FREYR Battery: Das gibt Verwirrung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Aktie von FREYR Battery und deren Entwicklung lösen weiterhin Verwirrung aus. Am Montag ging es für den Titel zwar in den ersten Stunden am Ende bergauf. Aber: Die Aktie ist mit dem Plus von gut 2,2 % dennoch eine Erklärung schuldig: Warum ging es zum Auftakt des Wochenhandels klar nach unten? Warum ist die Aktie am Freitag gar um -6 % nach unten durchgereicht worden?