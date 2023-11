FREYR Battery: Der Zweifel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Es gibt noch immer große Zweifel daran, dass FREYR Battery sich richtig wird erholen können. Am Montag ging es um fast 1,2 % in den ersten Stunden aufwärts. Ob das schon hilft? Die Aktie liegt über fünf Tage immerhin annähernd 5 % vorne. Doch auch das ist nicht besonders viel. Denn die Notierungen sind vor kurzem an zwei aufeinanderfolgenden Tagen massiv in den Keller gestürzt. Analysten scheint dies nicht zu interessieren. Deren Kursziele sind unverändert sehr hoch. Tatsächlich jedoch dürften die Erholungschancen zumindest in Zweifel stehen.

FREYR: Keine weiteren Informationen zur Bewertung möglich?

Ein grundlegendes Problem für den Titel ist der Umstand, dass die Notierungen vor allem wegen der Quartalszahlen nach unten gerauscht sind. Die Börsen haben diese in einem bestimmten Sinne falsch eingeschätzt. Denn: Die Zahlen...