FREYR Battery: Wird es wild?

FREYR Battery hat auch am Dienstag zumindest leicht zugelegt. Es wird interessant zu sehen, ob der Kurs sich auch dann noch weiter entwickeln wird, wenn in den kommenden Tagen spekuliert wird. Denn: Nach den jüngsten Zahlen, die FREYR Battery geliefert hat, wird zunächst nicht mehr viel kommen. Es wird die Frage sein, wer hier welche Deutungshoheit bekommt. Die Analysten sehen den Kurs bei einem Ziel von mehr als 400 %.

FREYR: Mehr als 400 %

Die Kurse waren in der vergangenen Woche recht plötzlich sehr viel schwächer geworden. Am Donnerstag verlor FREYR Battery mehr als 36 %. Am Freitag schob der Markt noch einmal hinterher: -27 %. Damit ist die Aktie aus der Wahrnehmung von Analysten, die sich auf den Chart oder die Statistiken konzentrieren, fast schon untergegangen. Sie war dem Rekordtief in einer Weise entgegengelaufen,...