FREYR Battery: Was für ein unfassbares Ergebnis!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat bei vielen Investoren und teils sicherlich auch bei Analysten am Dienstag Entsetzen ausgelöst. Das Papier ging mit einem Minus von -10 % aus dem Markt. Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet. Faktisch ist die Aktie nun wieder zurück im größten Abwärtstrend. Zuvor waren die Kurse am Montag bereits um gut -8,4 % gefallen. Der Markt also ist in seinen Aussagen sehr eindeutig.