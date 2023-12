FREYR Battery: Was für ein Schrecken!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat den Märkten einen echten Schrecken eingejagt. Am Montag ging es um massive -5,4 % abwärts. Dies hatten wohl die Wenigsten auf dem Schirm, nachdem es zuvor in der vergangenen Woche noch unter dem Strich um ca. 15 % aufwärts gegangen war. Ein Zufall ist die Entwicklung allerdings auch nicht. Denn FREYR Battery hat sich praktisch in keiner Weise verändert. Es sieht wirtschaftlich betrachtet weiterhin schlecht aus.