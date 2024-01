FREYR Battery: Was für ein Ding!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery ist auch aktuell eine der am wenigsten greifbaren Aktien überhaupt. Der Wert hat am Freitag einen Abschlag von über -0,65 % hinnehmen müssen. Die Analysten halten diesen Aspekt allerdings nicht für gefährlich oder besonders. Vielmehr hat die Aktie vor allem deshalb Probleme, weil der Kurs stark schwankt – zwischen 1,50 und 2,00 Euro im klaren Abwärtstrend. Die Notierungen sind also vor allem spekulativ bewegt worden.

Das [...] Hier weiterlesen