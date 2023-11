FREYR Battery: Unfassbare Verluste!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Schade, werden sich so manche Investoren bei und von FREYR Battery denken. Der Titel gab am Mittwoch satte -4,3 % nach. Das ist fast erschütternd, denn die Aktie hatte sich gerade auf den Weg gemacht, die bisherigen “Unterstützungen” – es sind eher Haltepunkte – zu verlassen und wieder etwas zu klettern.

Zeugnis dieser Entwicklung ist das Plus der vergangenen fünf Tage. Es ging um gut 7,2 % aufwärts. Dennoch deutet derzeit sehr vieles auf eine Schwäche hin, die nicht so einfach zu kaschieren ist.

Vorab: Die Quartalszahlen am 13. November sind sicherlich ein Hinweis darauf, wie gut die Unternehmung am Ende an den Märkten noch wirkt.

FREYR: Schwache Aussichten?

Der Optimismus wird nicht eben groß sein. Der Titel hat bislang in den vergangenen Wochen so schwach abgeschnitten, weil die Aktie derzeit nicht mehr in der Lage ist,...