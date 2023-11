FREYR Battery: Unfassbar

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat auch am Mittwoch erneut massive Gewinne geschafft. Die Aktie konnte in den ersten Handelsstunden einen Gewinn von mehr als 8,2 % für sich verbuchen. Das setzt den Weg fort, den die Aktie am Dienstag mit dem Plus von über 20 % schaffte. FREYR Battery setzt zumindest an, die verheerenden Kursverluste aus der zurückliegenden Woche zumindest zum Teil wieder zu egalisieren.

Die Chance auf ein Comeback bleibt …

Das Unternehmen hatte seine Quartalszahlen veröffentlicht. Die sind offenbar zumindest nicht so gut angekommen, dass die Börse sich mit den Projektionen tatsächlich auseinander gesetzt hätte. Die Verluste scheinen zu hoch, auch auf Jahressicht. -85 Millionen Dollar wird oder soll FREYR Battery anhäufen.

Die Börsen haben bei ihren Werturteilen allerdings übersehen, dass FREYR Battery an sich auf gutem Weg...