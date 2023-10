FREYR Battery: Um Gottes Willen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für eine Verfassung, die FREYR Battery mittlerweile erreicht hat. Die Notierungen sind ohne weitere Nachricht am Freitag noch einmal um -8 % eingebrochen. Schon am Tag zuvor war es um fast -5 % abwärts gegangen. Dazu gesellt sich eine weitere Schwäche. Der Titel hat nun den tiefsten Punkt aller Zeiten erreicht. Das ist eine gewaltige Problematik.

Neben allen anderen Nachrichten über FREYR Battery: Auch das noch

Denn der Titel hat damit seinen Lauf auch statistisch klar bestätigt. Die Aktie ist vor allem aus der Perspektive der Charttechniker mit den Problemen, die sich aktuell eingestellt haben, noch nicht über den Berg. Entscheidend dürfte nun sein, ob die Notierungen zumindest die Marke von 3 Euro halten können. Das wäre schon sehr wenig. Die Aktie hat immerhin damit einen Abstand von 1,70 Euro oder etwa 50 ausgehend...