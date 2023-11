FREYR Battery: Tatsächlich umstritten!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

FREYR Battery ist kaum zu fassen. Am Montag ging es anfangs sehr langsam los – um am Ende einen Gewinn von mehr als 6 % einzufahren. Beobachter sind jedoch uneins, was das zu bedeuten hat. Denn es stehen auch am Anfang dieser Woche keine neuen Nachrichten oder Informationen zu und über FREYR Battery bereit. Das Unternehmen hat mit seinen Zahlen kürzlich für einen heftigen Rausch nach unten gesorgt.

FREYR: Haben die Analysten nun Recht?

Dennoch erhebt sich hier die Frage, ob die Analysten Recht behalten könnten. Der Konzern selbst ist schwach, aber an den fehlenden Umsätzen (gut 1 Million Dollar im laufenden Jahr erwartet der Markt) und den hohen Verlusten (Erwartung über 80 Millionen Dollar) ändert sich nichts. Die Analysten sehen lt. Marketscreener dennoch aktuell noch Kurspotenziale von über 340 %! Das wären dann Kurse...