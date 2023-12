FREYR Battery: So geht es dahin

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat am Freitag einen weiteren Abschlag von mehr als -6 % hinnehmen müssen. So gehen die Gewinne dahin, könnten die Betrachter und Beobachter meinen. Denn innerhalb von fünf Tagen ergibt sich ein eklatantes Minus von mehr als 8,6 %. Die Notierungen sind allerdings nicht zufällig so stark gefallen.

FREYR Battery: Das ist alles kein Zufall!

Zum einen sind die wirtschaftlichen Aussichten auch nach [...] Hier weiterlesen