FREYR Battery: Sehr guter Start - kommt da dann noch mehr?

FREYR Battery hat am Montag einen sehr guten Start in die neue Woche hingelegt. Die Aktie konnte sich mit dem Plus von mehr als 4 % deutlich absetzen. Nach wenigen Minuten wurde es gar 5 %. Es gibt einen gewaltigen Haken an der Sache. Der Titel von einem sehr niedrigen Niveau aus gestartet. In den vergangenen Tagen war die Aktie massiv nach unten gestürzt. Von dem niedrigen Niveau aus sind Kursgewinne einfacher zu realisieren und fallen auch stärker ins Gewicht. Tatsächlich ist die Lage ausgesprochen alarmierend.

FREYR Battery: Hier droht alles

Rückblick: In den beiden Sitzungen vor dem Wochenende hat die Aktie unglaubliche Verluste an den Börsen hinnehmen müssen. Die Notierungen verloren am Donnerstag der vergangenen Woche -36 % und setzten sich am Freitag mit weiteren Kursverlusten von mehr als -27 % nach unten ab. Die...