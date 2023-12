FREYR Battery: Nur noch weniger!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery ist mit einem Minus von -1,3 % am Freitag noch recht glimpflich in die Pause gegangen. Zwischenzeitlich sah es nach einem herberen Verlust für den Titel aus. Die Notierungen sind dabei aktuell auf dem Weg, sich etwas aus der schlechtestmöglichen Stimmung zu befreien. Das heißt: Die Märkte haben signalisiert, dass die Notierungen zumindest nicht mehr so schnell auf den absoluten Tiefpunkt zurückfallen würden. [...] Hier weiterlesen