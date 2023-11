FREYR Battery: Noch eine Woche!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat sich vor Tagen mit einem schönen Ergebnis in das Wochenende verabschiedet. Die Notierungen gingen mit einem Wochenplus von über 10 % aus dem Handel. Am Freitag selbst gelang ein Plus von mehr als 2 %. Nun wird es allerdings das Unternehmen bald richtig auf den Prüfstand ziehen. Am 13. November meldet FREYR seine Quartalszahlen. Bislang deutet im laufenden vieles auf sehr hohe Verluste von -128 Millionen Dollar. Der Umsatz ist um Lichtjahre niedriger: 3 Millionen Dollar.

Wie sollte FREYR Battery Quartalszahlen liefern, die deutlich bessere Ergebnisse versprechen? Mutmaßlich hilft allenfalls der Blick nach vorne. Vielleicht wird der Ausblick stark.

Börsen sind deutlich skeptischer als die Analysten

Zudem aber sind die Börsen mit den aktuellen Gewinnen von 10 % in einer Woche, aber hohen Verlusten über...