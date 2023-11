FREYR Battery: Nichts ganzes, nichts halbes!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

FREYR Battery beendete jetzt den Handelstag mit einem gigantischen Minus. Die Aktie verlor gleich -10,4 %. Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes, lässt sich vernehmen. Der Titel hat damit den Unterstützungsbereich von 1,50 Euro schon wieder nach unten durchbrochen. Die Notierungen sind auf dem Weg dazu, genau das zu tun, was sich schon am Ende der vergangenen Woche andeutete. Es geht um alles.

FREYR: Keine Stimmung mehr

Das Papier war infolge der Zahlen nach unten durchgerauscht. In zwei Tagen ging es erst um -37 % und dann um -27,9 % abwärts. Die Notierungen dürften sich aus dieser Sicht – weil es um die Bewertung von Quartalszahlen ging, die im Grunde gar nicht enttäuschten – zu Recht wieder erholt haben. Denn am Montag ging es um 17 % aufwärts. Mit dem Abschlag von mehr als -10 % am Dienstag wird klar: Die Börsen...