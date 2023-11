FREYR Battery: Ein Lotteriespiel?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

FREYR Battery bietet an den Börsen Kursentwicklungen, die wie ein Lotteriespiel wirken. Die Notierungen sind am Mittwoch um fast 4,7 % nach oben gezogen. Was ist da los? Denn das Unternehmen konnte keine weiteren Nachrichten am Markt platzieren, die das Geschehen begründen könnten.

FREYR: Das sind Schwankungen!

Die Investoren sind derzeit nicht bereit, sich auf eine Richtung festzulegen. Der Titel gewann zwar am Mittwoch, musste am Vortag aber Kursverluste von 8,6 % hinnehmen. Zudem war es am Montag wiederum um 16,9 % aufwärts gegangen. Ein Ruhmesblatt war aber vor allem die vergangene Woche nicht. Die Notierungen waren am Donnerstag um mehr als -36 % gesunken. Am Freitag ging es für den Titel um mehr als -27 % nach unten.

Die Aktie leidet darunter, dass die Quartalszahlen als schlechte Nachricht eingestuft worden sind....