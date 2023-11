FREYR Battery: Katastrophe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat am Freitag zum Abschluss der Woche am Ende eine Katastrophe erlebt – anders lässt sich nicht formulieren, was passierte. Die Aktie verlor -28 %. Das ist sogar ein fast so hoher Verlust wie noch am Vortag. Am Donnerstag war es für den Titel um gleich -36,6 % nach unten gegangen. Warum? Die Zahlen, die präsentiert wurden, waren nach Auffassung der Börsen offenbar schlecht.

Die Konsequenz der Erwartungen – FREYR Battery am Boden

Effektiv ist die Aktie damit am Boden. Der Titel hat den niedrigsten Kurs aller Zeiten erreicht. Die Marktkapitalisierung liegt bei nur noch gut 200 Millionen Dollar. Das ist das Kriterium, bei dem einige Investoren oder Analysten schon von einem Penny Stock sprechen. Die Kurse sind damit auch gegen Spekulanten angreifbar. Dies wiederum lässt nunmehr vermuten, dass FREYR Battery vor...