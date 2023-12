FREYR Battery: Jetzt noch mehr!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Je später der Abend: FREYR Battery legte im Vergleich zum Tagesverlauf am Donnerstag-Abend noch einmal weiter zu. Die Aktie konnte am Ende ein Plus in Höhe von mehr als 11 % verbuchen. Diese starke Entwicklung hat allerdings einen Haken: Es gibt keinen besonderen wirtschaftlichen Grund, der die Aktie nun nach vorne spülen könnte. Die Notierungen sind und bleiben derzeit vor allem als Spekulationsobjekt interessant oder zumindest relevant.